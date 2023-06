Michelle Hunziker e l’invito sexy che sembra uno spot | «Aperitivo?»

(Di domenica 25 giugno 2023)sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in varie località italiane. Alcuni giorni fa, si trovava sulla Costiera Amalfitana dove ha fatto tappa anche a Capri, mentre, ora è sulla riviera romagnola, sempre in compagnia delle sue bambine Sole e Celeste. La conduttrice pubblica molte storie Instagram per tenere aggiornati su tutto i propri follower e l’ultima che ha postato è da capogiro. L’outfitdiI fan dila descrivono sempre come una bellezza senza tempo e nello stesso momento una donna di classe e molta eleganza. La conduttrice, infatti, è solita postare sul proprio profilo Instagram molte foto in cui si intravedono i suoi outfit o le curve del suo corpo molto allenato e atletico e i suoi follower, quindi, ...

Uno "spot" pro vacanza a Gatteo Mare firmato. La nota show girl, che in questi giorni è in vacanza da queste parti, ricorda i suoi trascorsi da ragazza in quella località e dimostra di esserci ancora profondamente legata, ...sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in varie località italiane. Alcuni giorni fa, si trovava sulla Costiera Amalfitana dove ha fatto tappa anche a Capri , mentre, ora è sulla ...Oltre a questo, Aurora ha diversi tatuaggi: le iniziali dei suoi genitori, Eros Ramazzotti e, sulla schiena, una rosa al contrario sul braccio, la scritta " ma il tuo sorriso ...

Michelle Hunziker con il costume di cristalli: i bikini scintillanti sono la tendenza dell'estate Stile e Trend Fanpage

La storia tra Antonella Fiordalisi ed Edoardo Donnamaria procede tra alti e bassi da quando è finito il Grande Fratello, ma questa volta il dolore è grande. L’ex gieffina non è riuscita a trattenere l ...Uno “spot” pro vacanza a Gatteo Mare firmato Michelle Hunziker. La nota show girl, che in questi giorni è in vacanza da queste parti, ricorda i suoi trascorsi ...