Mi incriminano per attaccare voi | Trump parla ai suoi sostenitori

(Di domenica 25 giugno 2023) "Mi stanno incriminando pervoi". Così l'ex presidente Usa, Donald, in un passaggio del discorso effettuato durante un evento organizzato dalla comunità di fede evangelica del Partito Repubblicano a Washington.ndo della sua incriminazione il tycoon l'ha definita "la più grande caccia alle streghe della storia americana" quanto a Joe Biden "i sondaggi dicono che sono avanti a lui di 11 punti e qualcuno potrebbe dire che sono anche pochi".

Trump ai fan: «Mi incriminano per attaccare voi. Con me pace in Ucraina e Taiwan»

