(Di domenica 25 giugno 2023) Maurizio, segretariodella Cgil, è stato ospite dell'edizione del 25 giugno di'ora in più, talk show domenicale di Rai3 condotto da Lucia Annunziata. Il sindacalista non ha risparmiato pesanti critiche alguidato da Giorgia Meloni, agitando anche la: “Questoche ha la maggioranza in Parlamento non ha la maggioranza nel Paese. Se pensa di fare riforma costituzionale e non riconoscere sindacato, noi non ci stiamo.? Noi non escludiamo nulla. Situazione intollerabile. La gente che lavora non ce la fa più. Poca partecipazione alla manifestazione? La novità della piazza di ieri è che non c'era solo il sindacato, ma ...

La presenza di vescicole o essudazione nella sede del morso può essere segno dell'inoculazione di veleno, così come arrossamento e gonfiore (non prima di), lividi e rigidità dell'arto (fra ..."Lo avevamo preso dal rifugio nel 2021 - hanno spiegato a Seven Sharp, programma di attualità neozelandese della durata diprodotto da Television New Zealand - durante il periodo di ...Vibonati . Un bambino di 3 anni è rimasto bloccato in auto per circaall'interno dell'auto della madre, ma è stato salvato dal provvidenziale intervento dei carabinieri. Sono stati momenti di panico quelli vissuti a Vibonati: è stata la donna ad allertare i ...

Mezz’ora in più, Landini usa la minaccia dello sciopero generale contro il governo Il Tempo

CINGOLI - Vanno a vedere una partita di calcetto e i ladri ne approfittano per trafugare monili in oro (braccialetti e orecchini) per un valore che si aggira sui 1.500 euro e una banconota da 20 euro.SAN BENEDETTO - Obiettivo: decongestionare il traffico urbano. San Benedetto vara il suo servizio di car sharing. Ecco dieci auto ecologiche, da utilizzare e riutilizzare, prendere e ...