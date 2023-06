“Metaverso” | il nuovo singolo di Dèlè feat Labile

Leggi su lopinionista

(Di domenica 25 giugno 2023) foto di Stefano MancinelliMILANO – E’ uscito il video deldi, prod. Orph3us, già in radio e disponibile in digitale sulle piattaforme e negli store. Il brano nasce da un’idea di, autore del brano, del producer Orph3us e con la partecipazione di. Tre abruzzesi, non nuovi al mondo della musica, che insieme hanno voluto raccontare, attraverso un brano fresco e divertente, la realtà che viviamo tutti i giorni, come l’uso dei telefonini e della tecnologia che ci circonda e che oggi rappresenta l’universo parallelo, il “”. “Nel brano racconto come anche i sentimenti siano più facili da scrivere attraverso un messaggio WhatsApp, invece che a parole davanti a chi si ama. Questo ...