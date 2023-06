Mestre | investiti sui binari da un treno | un morto e un ferito

(Di domenica 25 giugno 2023) Unha investito due giovani che stavano attraversando ila scorsa notte, poco lontano dalla stazione di, in provincia di Venezia. Uno dei due ragazzi, un giovane di 25 anni, èmentre l'amico di 23 anni è rimasto gravemente. Il traffico sulla linea è rimasto bloccato per circa tre ore.

Mestre, investiti dal treno mentre attraversano i binari: un morto e un ferito TGCOM

