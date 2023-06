Mestre | investiti dal treno mentre attraversano i binari | un morto e un ferito

Un treno ha investito due giovani che stavano attraversando i binari la scorsa notte, poco lontano dalla stazione di, in provincia di Venezia. Uno dei due ragazzi, un giovane di 25 anni, è morto mentre l'amico di 23 anni è rimasto gravemente ferito. Il traffico sulla linea è rimasto bloccato per circa tre ore.Una imprudenza che i è trasformata in tragedia. Lungo la linea ferroviaria- Venezia due giovani sono stati travolti da un treno mentre attraversavano i binari per andare a prelevare da un bancomat: un 25enne è morto e un 23enne è rimasto gravemente ferito. E' ...Due giovani sono statida un treno la scorsa notte mentre attraversavano i binari, poco lontano dalla stazione di. Uno di loro è morto, l'altro è rimasto gravemente ferito. Il sopravvissuto avrebbe detto ai ...

