Messico | lectio magistralis del generale Molinese sulla tutela del patrimonio pubblico

(Di domenica 25 giugno 2023) 19 giugno, presso il Museo Antropologico di Città delilVincenzo, Comandante del Nucleo CarabinieriCulturale (TPC), ha tenuto unasul sistema di salvaguardia, prevenzione e protezione delculturale italiano. Alla conferenza, organizzata dal Ministero della Cultura del, dall’Istituto Nazionale per l’Antropologia e la Storia (INAH) in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, sono intervenuti Diego Prieto, Direttoredell’INAH, Erendira Cruzvillegas, Consigliera giuridica del Ministero della Cultura, Tommaso Coniglio, Funzionario vicario dell’Ambasciata, oltre a numerosi dirigenti dei Ministeri degli Esteri, Interno, Cultura, ...

- - > Lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa nel maggio scorso in- Epa / Francisco Guasco . Nellamagistralis "La vida y los libros", pronunciata nel 2018 a Milano all'Università Cattolica, lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa fece un elogio ...... Monica è da sempre impegnata nel mondo dell'associazionismo cattolico, ine a livello ... Facciamodivina in parrocchia e aiutiamo nella formazione dei seminaristi; piantiamo alberi, ...- - > Lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa nel maggio scorso in- Epa / Francisco Guasco . Nellamagistralis "La vida y los libros", pronunciata nel 2018 a Milano all'Università Cattolica, lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa fece un elogio ...

Messico, lectio magistralis del generale Molinese sulla tutela del ... Il Denaro

Lunedì scorso, 19 giugno, presso il Museo Antropologico di Città del Messico il Generale Vincenzo Molinese, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC), ha tenuto una lectio ma ...Presso il Museo Antropologico di Città del Messico il generale Vincenzo Molinese, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela patrimonio culturale (Tpc), ha tenuto una lectio magistralis sul sistema di s ...