Mercato Napoli | sale Scalvini | l’Atalanta chiude per il sostituto

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 25 giugno 2023) In questa bollente estate diin casagli azzurri sono già al lavoro per sbrogliare i nodi in difesa. Con il sudcoreano Kim pronto a partire, la dirigenza campana starebbe seguendo i suoi possibili successori e il preferito della lista sarebbe. Nonostante l’elevata difficoltà di arrivare al ragazzo, nelle ultime ore si sarebbe aperto uno spiraglio per i partenopei infatti secondo Sky Sportstarebbe per acquistare un nuovo difensore con il centrale italiano che potrebbe così liberarsi magari in direzione Campania.– difensore Atalanta, Hien alpuò liberareOltre alle suggestioni estere diper la difesa del ...