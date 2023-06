Mercato Napoli | due obiettivi per sostituire Demme e Ndombele

(Di domenica 25 giugno 2023) La Gazzetta dello Sport si è concentrata suldel, in particolare su qualche obiettivo relativo al centrocampo. Ilavrebbe fissato due… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

È tutto scritto nel carteggio del passato, il contratto necessario per convincere Kim Minjae nel luglio del 2022 ad accettare ile a rinunciare al corteggiamento del Rennes, è tutto ...Calciomercato- Il patron delAurelio De Laurentiis studia le mosse dida fare, ed uno degli obiettivi è capire il futuro di Victor Osimhen . Futuro Osimhen, le ultime Come racconta Il Mattino , la chiacchierata di ...Diversi club di A (primae Sassuolo, ora soprattutto Empoli, Lecce e anche la Juventus) lo ... dove il gemello potrebbe avere. Il Cesena lo valuta non meno di 2 milioni più percentuale ...

Il Napoli ha scelto Hojlund: la cifra chiesta dall’Atalanta Corriere dello Sport

Punto sul mercato del Napoli nell'editoriale del direttore Niccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb: “Il Napoli è alle prese con il futuro di Kim, che potrà essere acquistato tramite il pagamento della c ...Rodrigo Becao, difensore dell'Udinese, nel corso del suo intervento al podcast portoghese Segue o Baba, ha parlato anche del suo futuro ...