Mazzotta | “Rieducazione | inclusione sociale e opportunità di riscatto passano dalla formazione | dalla cultura e dal lavoro”

(Di domenica 25 giugno 2023) Classe 1969, calabrese di nascita, milanese di adozione, una laurea in Legge alla LUISS di Roma. È Teresa, dal 2018 direttrice del carcere di via Gleno. Una passione, quella per la giustizia penale ispirata da Giovanni Maria Flick, avvocato e giurista, già Ministro della giustizia con Romano Prodi e presidente della Corte costituzionale. Da questo incontro, Teresamatura la scelta della ‘prima linea’ dell’amministrazione della giustizia, quella penitenziaria. Ascolto, empatia, propensione all’innovazione: queste le tre ‘punte’ con cui la direttricegioca d’attacco per guidare il carcere di Bergamo, un istituto con un tasso di sovraffollamento del 170% che, in carne ed ossa, significa 530 detenuti al posto dei 319 cui dovrebbe garantire accoglienza. Una vera sfida. Metà italiani e altrettanti stranieri, molti ...