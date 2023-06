Maxi rissa nel carcere di Regina Coeli durante la Messa | tre agenti contro 70 detenuti scatenati

(Di domenica 25 giugno 2023) Carceri bollenti, e non solo per le temperature estive, anche nei penitenziari cittadini. “Ieri idella III, tutti a torso nudo, non volevano rientrare nelle celle e solamente l’abilità persuasiva di un sovrintendente della polizia penitenziaria ha smorzato sul nasce l’alta tensione. Stamane, con la scusa di recarsi alla santa, che si teneva nella rotonda, idella III Sezione, complice anche il fatto che i Reparti sono completamente aperti per la folle scelta della vigilanza dinamica, sono partiti in massa, almeno una settantina, armati con bastoni e spranghe ricavate dagli oggetti presenti nelle celle, per aggredire i ristretti ospitati nella VI Sezione. Poteva essere una carneficina, tenuto conto che s’erano solo tre poliziotti lì in servizio che comunque hanno fatto veramente l’impossibile per tentare di ...

Il sindacato Sappe punta il dito contro il 'regime aperto': "Solo l'intervento della polizia ha evitato una carneficina". Dieci gli agenti contusi