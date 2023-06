Maurizio Ferraris | Il Golem | i nazisti | ora l' Ai | attribuiamo un potere sovrumano a qualcosa per liberarci dal peso della libertà

(Di domenica 25 giugno 2023) Il filosofo, autore di "Ontologia del telefonino" e "Anima e iPad", ad Huffpost: "E' comodo, per l'umanità, farsi guidare. Preferiamo credere di essere in balìa di una forza che ci sovrasta, ma è lei ad aver bisogno di noi"

Il filosofo, autore di "Ontologia del telefonino" e "Anima e iPad", ad Huffpost: "E' comodo, per l'umanità, farsi guidare. Preferiamo ...Professor Ferraris, vivere nella conta dei followers, subìre l’inganno dei like è la più grave delle manipolazioni alla nostra vita che internet potesse procurare. La tecnica è lo specchio dell’anima.