Maturità | da domani al via gli esami orali per oltre 500mila studenti

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIniziano da– ma i calendari sono decisi dalle singole scuole – glididopo le prove scritte che si sono svolte il 21 e il 22 giugno per500 mila. Nel caso dei comuni alluvionati il colloquio ha rappresentato l’unica prova della. La lettera da cui si parte per gliè già stata estratta il 19 giugno, giorno della riunione plenaria della commissione d’esame. Da lì poi si prosegue in ordine alfabetico. Il colloquio – che riguarda anche l’insegnamento trasversale dell’educazione civica – è in chiave multi e interdisciplinare: in poche parole, la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, ...