Massacrato in strada durante una lite | muore in ospedale dopo giorni di agonia

(Di domenica 25 giugno 2023) Non ce l’ha fatta Alessandro Castellaccio, il 41enne che lo scorso 18 giugno è stato trovato in fin di vita in via Domenico Giuliani, a Tivoli appunto,unain. Castellaccio è morto venerdì 23 giugno nel reparto di Terapia Intensiva del policlinico Umberto I di Roma, dove era...

È morto dopo una settimana di agonia Alessandro Castellaccio . Il 41enne era stato ricoverato a causa delle ferite riportate, dopo una lite in strada nella quale era stato ridotto in fin di vita il 18 giugno scorso in via Domenico Giuliani, a Tivoli , in provincia di Roma .

