Marriott | l' impiegata che avvisa la collega prima del turno per evitare il capo arrabbiato Tutti si riconoscono in questa storia

(Di domenica 25 giugno 2023) Oggi Notizie Un video di una dipendenteè diventato virale su TikTok per mostrare come lei e la sua "migliore amica del lavoro" riducono lo stress sul posto di lavoro. Secondo uno studio, avere amici sul lavoro può aiutare a ridurre il burnout e aumentare la produttività, così come aiutare a combattere la solitudine, un problema che affligge molte persone. L'articolo esplora anche altre soluzioni per promuovere il senso di compagnia tra i dipendenti sul posto di lavoro. Scopri di più su come Penny Mushsquash sta aiutando la sua amica del lavoro a prepararsi per una dura giornata. Di cosa parliamo in questo articolo... - Un'sta diventando virale su TikTok per aver scritto a unper prepararlo ai problemi sul lavoro. - Avere amici sul lavoro può ridurre il burnout e aumentare la ...