Mario Di Lecce | militare pugliese fra le vittime dell’attentato terroristico in Veneto | era il 25 giugno Nel 1967 la morte del leccese sottotenente dell' esercito | di un capitano | di un sergente e di un alpino

(Di domenica 25 giugno 2023)Di(foto home page tratta daterrorismo) nacque ail 13 settembre 1936. A 31 anni morì, con altri tre militari, nell’attentato. Di seguito la descrizione daterrorismo: Il 25terroristi sud-tirolesi minarono un traliccioa linea elettrica e lo abbatterono dopo aver collocato diverse mine antiuomo sulla obbligata via d’accesso. Subito dopo lo scoppio arrivarono sul posto alcuni alpini, uno dei quali rimase dilaniato da una mina. Stessa sorte subirono tre militari intervenuti successivamente per accertare l’accaduto e prestare i soccorsi. Un altro componentea pattuglia rimase gravemente ferito. Biografia: Apparteneva al 9° reggimento d’assalto ...

Mario Di Lecce, militare pugliese fra le vittime dell'attentato ... Noi Notizie

