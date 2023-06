Marianella: “Mi dicono che Samardzic sia molto vicino al Milan” Pianeta Milan

Nelle ultime ore in Inghilterra dicono che addirittura il Chelsea stia per fare una telefonata al Napoli per Osimhen. Sembra che sia chiusa una porta, che è quella del Real Madrid, le due più ...Sono diversi i nomi su cui il Milan sta lavorando per il centrocampo (anche se in zone diverse): Frattesi, Samardzic, Florentino Luis ed Arda Guler. Massimo Marianella, noto telecronista, li commenta.