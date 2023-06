Maria Montessori | storia di una donna e di una rivoluzione

Leggi su dilei

(Di domenica 25 giugno 2023) Il futuro del mondo è nelle mani dei bambini e il modo in cui li educhiamo oggi determinerà il tipo di società in cui vivranno domani. La loro curiosità è una forza potente, capace di trasformare le piccole cose in un’avventura straordinaria. Osservano il mondo con occhi pieni di meraviglia e domande, desiderosi di scoprire segreti nascosti e misteri irrisolti. Questa insaziabile sete di conoscenza è il motore che alimenta la loro crescita e il loro sviluppo, spingendoli a scoprire nuovi orizzonti e ampliare le loro capacità. Oggi questi princìpi li diamo per scontati, ma non è sempre stato così. C’è stato un tempo in cui la curiosità, la creatività e la libertà di esplorazione erano considerate minacce all’ordine stabilito, soffocate dalle catene della tradizione e dalla paura del cambiamento. È stato il coraggio e la determinazione di visionari e innovatori, che hanno sfidato lo ...