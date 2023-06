Ad oggi, l'attrice ha avuto la possibilità di dividere la scena con tantissime stelle hollywoodiane come Tom Hanks ,, Bryan Cranston , Steve Carell e Tilda Swinton soltanto menzionando ...vedi anche Barbie, una nuova clip del film cone Ryan Gosling FOTOGALLERY ©Webphoto Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema I migliori film in streaming e al cinema di giugno 2023 ...Ma scrutando il trailer del film di Greta Gerwig è possibile notare una scena in particolare in cui la bambola Mattel interpretata darimuove le sue adorabili Mules con strass e piume e ...

Margot Robbie più Barbie che mai: le nuove foto Vanity Fair Italia

A un mese dall'uscita nei cinema del film Barbie, cresce l'attesa per la trasposizione cinematografica di un classico dell'immaginario collettivo. In questi giorni è uscito un nuovo teaser che mostra ...Margot Robbie conferma che i piedi arcuati mostrati nel trailer di Barbie sono i suoi e svela come è stata girata quella scena.