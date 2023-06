Mare Fuori 4 | Rosa Ricci rimane incinta? | arriva la risposta del regista Ivan Silvestrini

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 25 giugno 2023)4, tutti si domandano seresteràrisponde su Instagram a questa richiesta di un fan4 è la serie evento del 2023. Premiata anche ai Nastri d'Argento, questa fiction ha una storia molto particolare. Nata per essere trasmessa da Rai 2, infatti, è passata su Netflix nel corso della seconda stagione salvo poi tornare sul servizio pubblico per la terza. Proprio l'ultimo capitolo fino ad ora visto - e disponibile integralmente su RaiPlay, ha fatto fare letteralmente il 'botto' a questo prodotto, portandolo ad altissimi livelli. A piacere diè di certo la storia: racconta infatti di alcuni giovani che vivono in un istituto penitenziario ...