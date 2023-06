Mare | allarme pelle bambini | i grossi rischi che quasi tutti i genitori sottovalutano | Svelato dal dermatologo

Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del, Nello Musumeci, e il Capo ... sottolineando l'importanza di IT - Alert come nuovo strumento dipubblico. Con IT - Alert, l'Italia ...... con gli amici che magari continuano ad invitarti in piscina o al, rendono il tutto ancor più ... scegli un'immagine e scoprirai un lato del tuo cuore che non conoscicimici dei letti: come ...L'uomo è sceso aprima delle 8. È entrato in acqua e si è spinto a circa ottanta metri dalla battigia. Poi, dopo circa mezz'ora, l'dei bagnanti che avevano capito che qualcosa non andava,...

Mare: allarme pelle bambini, i grossi rischi che quasi tutti i genitori sottovalutano | Svelato dal dermato... Grantennis Toscana

L’estate a Castellammare di Stabia è iniziata nel peggiore dei modi. Il fascino del mare e delle spiagge stabiesi e di tutta la penisola sorrentina, che attira di continuo turisti da tutta Italia, è s ...Chiesto un incontro alla commissaria: "Subito il presidio della Polfer". I vigili intensificheranno i controlli ...