Manchester City | Gvardiol si avvicina | intensificate le trattative con il Lipsia

(Di domenica 25 giugno 2023) Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, letraper l’acquisto di Joskosono entrate nel vivo negli ultimi giorni. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, il club campione d’Europa ha alzato l’offerta a 90 milioni di euro più bonus, con ilne chiede 100: una differenza che, a meno di clamorosi dietrofront, sarà colmata nei prossimi giorni con dei passi avanti da entrambe le parti. Per quel che concerne i tedeschi, invece, si sta lavorando per trovare un sostituto valido aed il primo nome sulla lista dei desideri è quello di Castello Lukeba, difensore classe 2002 del Lione, conosciuto dagli italiani perché, agli Europei Under 21, è stato lui ad aver effettuato il salvataggio di mano oltre la ...

Le nobili inglesi sono sulle tracce del brasiliano, con le londinesi Chelsea e Tottenham che guidano il terzetto, che vede anche i campioni d'Europa del. La rosa bianconera comprende ...Commenta per primo Pep Guardiola è furioso per il fatto che uno dei suoi migliori giocatori, ossia Bernardo Silva , possa lasciare per andare a giocare in Arabia. Per questo motivo, il, secondo il Times , offrirà una proposta di rinnovo al portoghese, a due anni dalla fine del suo contratto.... ex calciatore portoghese dell'Inter, sull'ultima finale di Champions League Ricardo Quaresma ha parlato a Fanatik.com.tr della finale di Champions League traed Inter. PAROLE - "L'...

Newcastle come Chelsea, City e Psg Il confronto sul mercato e nei risultati Sky Sport

Oggetto di culto, seconda pelle, feticcio, business lucroso ma complicato: ecco a voi la maglia da calcio. Diversi top club hanno già svelato la collezione della prossima stagione: in Italia lo hanno ...Il Manchester City campione d’Europa si avvicina a piazzare un colpo molto importante. Come riportato da Fabrizio Romano, i Citizens avrebbero trovato l’accordo con Joško Gvardiol, centrale classe 200 ...