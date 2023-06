Mamma e figlia insieme su OnlyFans | “Il nostro impero? Merito dell’indignazione”

Leggi su tpi

(Di domenica 25 giugno 2023)su. Jessie Jo Richardson, 55enne modella glamour che lavora nel settore degli adulti da 16 anni, e ladi 23 anni Phoenix Rae Blue Richardson hanno deciso di produrre contenutisulla famosa piattaforma per adulti. Una decisione che ha scatenato le polemiche. Le due sono state etichettate come “inappropriate” e “incestuose” per la loro attività. “L’indignazione ha costruito il”, hanno spiegato al DailyStar. Ma non è proprio come sembra. “Sono quei commenti che spingono le persone ad acquistare i nostri– ha spiegato la modella 55enne -. Quando arrivano lì e si rendono conto che non è così, ci diverte. Qualsiasi pubblicità è una buona pubblicità. Mio figlio continua a ...