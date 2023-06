Malore improvviso dopo il tuffo in mare | uomo di 55 anni muore sotto gli occhi degli amici

(Di domenica 25 giugno 2023) Un 55enne di Monza in vacanza a Jesolo con un gruppo diè morto oggi pomeriggio, verso le 17, al Lido dei Lombardi, nei pressi di Piazza Mazzini. L', disabile , era in compagnia di alcuni ...

L'uomo, disabile , era in compagnia di alcuni accompagnatori ed altri amici quando, forse a causa di una congestione , ha avuto un malore mentre faceva il bagno e per lui non c'è stato ... All'origine della tragedia potrebbe esserci un malore che avrebbe colto il giovane una volta entrato in acqua.

JESOLO - Un 55enne di Monza in vacanza a Jesolo con un gruppo di amici è morto oggi pomeriggio, verso le 17, al Lido dei Lombardi, nei pressi di Piazza Mazzini. L'uomo, disabile, ...