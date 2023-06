Maldini e Ibrahimovic | incontro imprevisto a San Siro in serata | il VIDEO

Via l'ideale collante tra passato, presente e futuro - Paolo- e primo giorno d'estate con un Tonali in meno. Basterebbe questo, per centrifugare il ...nell'addio al calcio di. Ma c'...La classifica Poi, ha aggiunto: 'Il tapiro più sportivo è stato quello consegnato a Zlatan, molto ironico. Il più simpatico senza dubbio Antonio Cassano . Il più rosiconesia da ...Non era stato facile salutare, ora è toccato al calciatore che sarebbe dovuto diventare la bandiera del Diavolo. Ora serve un segnale forte da parte di Furlani e Cardinale per ...

Concerto dei ColdPlay a San Siro: sulle tribune saluto fra Ibrahimovic e Paolo Maldini Milan News

L'uscita dalla Champions, gli addi di Ibrahimovic, Maldini e Massara, la partenza di Tonali: il Milan deve ripartire da capo.San Siro pieno per i ColdPlay, band inglese che proprio stasera sta tenendo un concerto nello stadio del Milan. Sulle tribune, per assistere allo spettacolo, sono presenti anche Zlatan Ibrahimovic e..