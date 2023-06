Macron vuole riportare in Francia la produzione di medicine

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 25 giugno 2023) Roma, 25 giu – Negli ultimi trent’anni le imprese hanno chiuso gli stabilimenti nei paesi occidentali e spostato lanei paesi in via di sviluppo dove la manodopera era a buon mercato al fine di massimizzare i profitti e chi si opponeva alla globalizzazione era accusato di essere stupido e ignorante e di non essere al passo coi tempi. Negli ultimi anni pero’ si sta assistendo a un ripensamento nei processi di delocalizzazione perche’ se e’ vero che spostare lanei paesi in via di sviluppo fa crescere i profitti e’ anche vero che questo processo crea grossi problemi logistici visto che interruzioni nellasono difficili da risolvere e creano problemi di approvvigionamento. Un esempio in tal senso e’ la carenza di farmaci verificatosi negli ultimi mesi per via di problemi dinei ...