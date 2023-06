Ma a chi serve questo «Strega»?

Leggi su panorama

(Di domenica 25 giugno 2023) I lustrini e le ombre, il potere editoriale e le mode stilistiche del più importante riconoscimento letterario italiano. Fosse stata una corsa di cavalli non serviva neppure l’abilità di un bookmaker: nella cinquina dei finalisti, da poco annunciata, sono prevalsi i favoriti della vigilia, a partire da Mi limitavo ad amare te di Rosella Postorino, seguito da Come d’aria di Ada d’Adamo, sotto i riflettori anche per la recente scomparsa dell’autrice, e Dove non mi hai portata di Maria Grazia Calandrone. Completano la cinquina La traversata notturna di Andrea Canobbio e Rubare la notte di Romana Petri. A due settimane dalla designazione del vincitore del 77° Premo2023, il 6 luglio al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, uno sguardo più attento allo stato di salute di quel microcosmo - con le sue liturgie e idiosincrasie - che è la ...