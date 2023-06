Lukashenko | da vassallo a eroe di Mosca | spiana la via dell’esilio a Prigozhin | e così salva Putin per salvare se stesso

(Di domenica 25 giugno 2023) È l’ultimo dittatore d’Europa, incrollabile al potere nonostante fino a qualche settimana fa fosse dato per moribondo, dopo un ricovero d’urgenza adi cui si è saputo pochissimo, tanto che l’opposizione dall’estero aveva incoraggiato il popolo a “tenersi pronto”. Invece niente. C’è chi supponeva che non si fidasse più di, men che meno di essere ricoverato nella capitale russa. Ma quanto avvenuto nelle ultime 24 ore conferma che il dittatore bielorusso Alexanderresta alleato di ferro dello zar, nonché mediatore della crisi che ha portato le truppe della Wagner a ritirarsi quando erano a duecento chilometri dal Cremlino. ‘Batka’ – ovvero padre in bielorusso, nel suo caso padrone – è ricomparso con l’ennesima capriola che lo rimette al centro dei giochi. Finché la giostra dura. E nel giro di quasi tre anni è ...

, fino a sabato pomeriggio, era considerato poco più di undi Vladimir Putin a cui doveva il sostegno e l'appoggio necessario per mantenere in vita il suo traballante potere. ...... Putin si è ridotto a ottenere per via del suobielorussouna concessione da parte del suo rivale, ma vive l'incubo di una fine drammatica. La sua ben nota paranoia gli fa vedere ...Alexander, l'ultimo dittatore d'Europa prima che Vladimir Putin lanciasse l'invasione all'Ucraina, ormai sempre piùdi Mosca, annuncia in un'intervista alla tv di Stato ...

Lukashenko, da vassallo a eroe di Mosca, spiana la via dell’esilio a Prigozhin: e così salva Putin per… Il Fatto Quotidiano

Dallo sbattere in cella 32 legionari della Wagner, a fine luglio 2020, a spianare la via all’esilio per il suo capo è un attimo lunghissimo, quasi tre anni esatti. Vissuti pericolosamente. Alexander L ...Per il presidente bielorusso il successo della mediazione con il capo della Wagner rappresenta un'essenziale vittoria politica ...