Lucia Annunziata | ultima Mezz’Ora in Più col sorriso | «E’ stato un onore e un divertimento tenervi impegnati e informati per tanti anni»

"Oggi come sapete è ultima puntata dopo 18 anni. Saluto tutti, è stato un onore e un divertimento tenervi impegnati e informati. Grazie a tutti e a presto". Cosìsaluta il pubblico chiudendo la puntata di oggi - 25 giugno - di Mezz'ora in più che segna la fine della stagione e la fine del suo rapporto con la ...Subito dopo, introdotto da un video messaggio di Giulio Anselmi presidente della giuria del Premio Ischia che ne ha letto la motivazione, è stato consegnato ail Premio Ischia alla ...''Oggi come sapete è l'ultima puntata dopo 18 anni, saluto tutti, è stato un onore e un divertimento tenervi impegnati e informati. Grazie a tutti e a presto''. Cosìha salutato il pubblico chiudendo la puntata di oggi di In mezz'ora su Rai 3 che segna la fine della stagione e la fine del suo rapporto con la Rai, annunciato nelle scorse settimane.

