(Di domenica 25 giugno 2023) È un quadro impietoso quello che emerge dai dati diffusi ieri dalla Guardia di Finanza sulle attività svolte dal corpo di polizia economico-tributaria in. La regione “da gennaio 2022 a maggio 2023 ha trainato un carico dilegati all’evasione fiscale: oltre 2400, a carico di 3.568 soggetti denunciati, di cui 167 arrestati. Il bilancio è stato diffuso in occasione del 249esimo anniversario della fondazione del Corpo. I patrimoni sequestrati nei confronti di grandi evasori sono di circa 777 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro avanzate alle Procure della Repubblica dellaammontano a oltre 2,5 miliardi di euro. Nel contrasto alle frodi Iva organizzate, basate su fatture false, società fantasma e di comodo, sono stati scoperti 2.530 casi, con un’Iva ...

Laspinge sulla politica industriale e anche questa volta anticipa i tempi creando esempi da seguire sia a livello nazionale sia europeo. È quanto sta avvenendo nella regione -in ......idea alla, che ha deciso di riaffidare la gestione del servizio ferroviario regionale a Trenord per un altro decennio, senza procedere con un bando di gara. Stavolta, però, la- ...... sanità ed efficientamento energetico" per una"che guarda avanti e che vuole continuare ad essered'Italia e motore d'Europa". Per il consigliere della lista civica...

Lombardia locomotiva d'Italia dell'evasione: è boom di reati fiscali LA NOTIZIA

Sull'evasione fiscale l'ultima fotografia della Guardia di finanza evidenzia oltre 2.400 crimini denunciati in 17 mesi in Lombardia.È stato approvato oggi dal Consiglio regionale della Lombardia il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della dodicesima legislatura con 43 voti favorevoli e 25 contrari. (ANSA) ...