“Lo sposo indeciso” | al Tao Film Festival una commedia agrodolce

(Di domenica 25 giugno 2023) Pare che l’intelletto sia sempre in grado di indicare all’individuo la scelta giusta tra diverse alternative, al punto che se, per assurdo, il dilemma riguardasse due elementi identici la volontà si paralizzerebbe, scegliendo di non scegliere. Si apre all’insegna del famoso “Paradosso dell’asino” descritto dal filosofo Jean Buridan , al 69esimo TaorminaFest, «Loche...

"Loche non poteva o forse non voleva più uscire dal bagno" è il primo film che ha aperto il programma serale sul grande schermo del Teatro Antico. Presenti durante L'anteprima della ...È questa la trama di Loche non poteva (o forse non voleva) uscire dal bagno , commedia dal titolo roboante che apre la 69ma edizione del Taormina Film Festival prima di arrivare nei ...Lo, una commedia romantica surreale che apre la porta a riflessioni esistenziali. Dopo Il ministro, Giorgio Amato ritrova Gianmarco Tognazzi e riporta in sala il suo cinema fortemente ...

Tognazzi 'sposo indeciso', tra paradossi, incontinenza e l'omaggio a ... Cinecittà News

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...TAORMINA – La seconda giornata del Taormina Film Festival ospita due prime assolute. Dopo le proiezioni della mattinata, grandi cult anni ‘80 quali “The Shining” e “The Blues Brothers”, la serata al T ...