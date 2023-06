Lo scontro tra Mosca e Prigozhin può azzoppare la politica russa in Africa

Leggi su panorama

(Di domenica 25 giugno 2023) La gravissima crisi in atto tra il governo russo e il Wagner Group fa emergere una significativa incognita sullana di. Non dimentichiamo infatti che, negli ultimi anni, il Cremlino ha rafforzato la propria influenza su alcune parti del continente proprio grazie a questa compagnia di mercenari. Il Wagner Group è presente innanzitutto nella parte orientale della Libia, dove spalleggia storicamente il generale Khalifa Haftar: un’area che i mercenari hanno usato come trampolino di lancio verso il Sahel. È bene infatti rilevare che, proprio attraverso il Wagner Group,è riuscita a includere nella propria orbita il Mali, strappandolo di fatto all’influenza francese. Inoltre, non va trascurato che i mercenari russi intrattengono stretti legami con i paramilitari sudanesi delle Rsf (a cui avrebbero ...