Lo chef italiano Panfilo Colonico sequestrato in Ecuador “Portato via da uomini travestiti da poliziotti”

(Di domenica 25 giugno 2023) Unoabruzzese originario di Sulmona, nell’aquilano,, è stato rapito nel suo ristorante a Guayaquil, in, da un gruppo diarmati. La notizia, riportata dal quotidiano locale Il Centro, è stata confermata anche dalla Farnesina, che ha spiegato come la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese sudamericano stia seguendo la vicenda in raccordo con le autorità locali. La poliziaiana- riporta il giornale El Universo – ha attivato le unità di ricerca. L’ambasciata d’Italia a Quito, in contatto con il ministero degli Esteri, sta seguendo la situazione, si apprende dalla Farnesina. Il sequestro avvenuto venerdì, quando in Italia erano le 23.30. Un commando composto da almeno quattro persone, armato di pistole e mitragliette, ha ...

Ad essere stato sequestrato, secondo quanto riporta l'Agi sul suo sito, sarebbe lo chef abruzzese Panfilo Colonico. È stato rapito all'interno del suo ristorante da quattro persone che hanno fatto irruzione nel locale, in Ecuador, e l'hanno trascinato via. L'aggressione è avvenuta nel ristorante "Il Sabore mio" a La Garzota, quartiere vicino all'aeroporto della metropoli di Guayaquil, capitale commerciale del Paese.

