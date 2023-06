Lo chef italiano Panfilo Colonico rapito in Ecuador. Minacciato e portato via con le armi dal suo ristorante

(Di domenica 25 giugno 2023) Vieneinda quattro persone all’interno del proprio«Il Sabore mio» . Si tratta delloabruzzese (precisamente di Sulmona, in provincia dell’Aquila), da poco più di due anni nel Paese sudamericano, molto conosciuto lì, come 'Benny'. Le telecamere del proprioa La Garzota, quartiere vicino all’aeroporto della metropoli di Guayaquil,...

È stato rapito all'interno del suo ristorante da quattro persone che hanno fatto irruzione nel locale, in Ecuador, e l'hanno trascinato via. Unoè stato vittima dell'aggressione nel ristorante " Il Sabore mio " La Garzota, quartiere vicino all'aeroporto della metropoli di Guayaquil, capitale commerciale del Paese. Si tratta dello ...Leggi Anchescomparso a San Francisco: la polizia lancia un appello Il rapimento - A riportare la ... dato che Colonico è uno deglie imprenditori più famosi in Ecuador. 'Il Sabore Mio' ...La pista della richiesta di un riscatto La polizia di Guayaquil ha confermato del sequestro dello, annunciando di aver attivato una unità per localizzarlo. Nel frattempo il console in ...

Ecuador, rapito lo chef abruzzese Panfilo Colonico. Originario di Sulmona, si trova da poco più di due anni nel Paese sudamericano.