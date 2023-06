LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Pellacani e Pizzini nel gruppo al settimo posto dopo i primi tuffi

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.21 Maluccio Patricia Kun, che fa un tuffo da 40.80 punti. Al momento è seconda ma non sembra essere un’avversaria di rilievo. 10.21 Un attimo di calma, e si torna in acqua: 54.50 per Helle Tuxen, che ovviamente va in testa in maniera provvisoria. 10.19 La prima tornata si chiude con la svizzera Madeline Marie Coquoz: 57.00 ed è sestoprovvisorio. 10.18 La tedesca Lena Hentschel ottiene 52.50 piuti ed è nel gruppetto delle tredicesime. Tanta lotta per ora. Fa peggio l’austriaca Cara Albiez, che con un tuffo più conservativo (2.4 di difficoltà) fa solo 37.20 punti ed è penultima. 10.17 Estilla Mosena, ungherese, non fa una grande impressione sui giudici: tutti 5.0, 42 punti totali e penultimoprovvisorio. 10.16 Tuffo che non spicca per l’azzurra: media del 6.0, ...

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla quarta giornata dei tuffi per i Giochi Europei 2023, in corso di svolgimento a Polonia. Giornata scoppi ...20:26 Appuntamento a domani per i tuffi, grazie mille a tutti per averci seguito e una buona serata ai lettori di OA Sport! 20:25 Si chiude qui la terza giorn ...