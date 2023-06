LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | momento decisivo della finale Pellacani si gioca l’oro!

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.03 OROOOOOO!! Adesso è ufficiale la prima posizione di Chiara. Reid ottiene 70.50 punti e chiude in quinta posizione. 20.02 GRANDISSIMO TUFFO! 63.00 punti per Chiarache ipoteca l’oro quando manca solo Reid. 20.01 ERRORE HEIMBERG!! 48.00 punti per la svizzera. Ora è ildi Chiara! 20.00 Bent-Ashmeil ottiene 63.00 punti con l’ultimo tuffo. Ora è ilsvizzera Heimberg. 19.59 56.70 punti per Cryan, che si riscatta parzialmente dall’errore commesso in precedenza. 19.57 Buon tuffo di Nilsson Garip che porta a casa 60.00 punti e sale in prima posizione provvisoria. 19.56 Oettinghaus conclude la propria gara con 54.00. Ora è ildi Nilsson ...

La diretta della finale femminile dal trampolino 3 metri dei ai Giochi Europei di Cracovia 2023: al via dodici atlete tra cui l'azzurra Chiara Pellacani, brava a superare le qualificazioni. La diretta della finale maschile dal trampolino 3 metri dei ai Giochi Europei di Cracovia 2023: ci sono Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che si sono qualificati rispettivamente per 4° e 5°

LIVE Tuffi, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Chiara Pellacani ci prova dai 3 metri OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.26 Queste le prime 5 posizioni dopo due rotazioni: Reid 133.50 Pellacani 130.50 Heimberg 127.50 Hentschell 126.45 Bent-Ashmeil 125.10 19.25 63 punti per l ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:26 Appuntamento a domani per i tuffi, grazie mille a tutti per averci seguito e una buona serata ai lettori di OA Sport! 20:25 Si chiude qui la terza giorn ...