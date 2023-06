LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Giovannini Eduard Timbretti Gugiu vincono uno splendido argento

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53: Appuntamento alle ore 19.00 con la finale di Chiara Pellacani dai tre metri. 15.51: Undavvero bellissimo per Riccardoed. L’Italia chiude con 388.83, oro all’Ucraina (398.70) e bronzo per la Gran Bretagna (372.69). 15.49:OOOOOOO! UN CAPOLAVORO DI! 73.92 per i due azzurri con l’ultimo tuffo. La coppia italiana chiude a 388.83! 15.48: L’ultimo tuffo degli azzurri sarà il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo. Con 60 punti l’Italia si mette al collo l’. 15.46: L’Ucraina si mette al collo la medaglia d’oro. Un doppio e mezzo indietro con due ...

La diretta della finale femminile dal trampolino 3 metri dei tuffi ai Giochi Europei di Cracovia 2023: al via dodici atlete tra cui l'azzurra Chiara Pellacani, brava a superare le qualificazioni. La diretta della finale maschile dal trampolino 3 metri dei tuffi ai Giochi Europei di Cracovia 2023: ci sono Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che si sono qualificati rispettivamente per 4° e 5°.

LIVE Tuffi, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Chiara Pellacani ci prova dai 3 metri OA Sport

