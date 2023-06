LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Giovannini Eduard Timbretti Gugiu lottano per il podio dalla piattaforma

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10: Gli azzurri sono sesti dopo la prima serie degli obbligatori, ma tutte le nazioni sono vicinissime. Ucraina in testa con 52.00 15.08: 48 punti per il ritornato obbligatorio di. 15.06: Primo obbligatorio per gli azzurri. 15.02: In acqua per gli azzurri Riccardo. 15.00: Tocca alla finale del sincro maschile. 11.48 Si chiude qui ladei preliminari deida tre metri. Appuntamento alle 15 per la finale uomini sincronizzatadai 10 metri. 11.45 Le dodici ...

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 14:55 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA ) European Games:- 10m ...La direttadella finale maschile dal trampolino 3 metri deiai Giochi Europei di Cracovia 2023 : ci sono Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia , che si sono qualificati rispettivamente per 4° e 5° e ...La7, PropagandaBest : 398.000 spettatori (3,4%);. Nove, Armani Milano - Virtus Bologna : ... Rai 2,Giochi Europei : 527.000 spettatori (3,7%);. Nove, Cash or Trash : 267.000 spettatori (...

LIVE Tuffi, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Chiara Pellacani ci prova dai 3 metri OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla quarta giornata dei tuffi per i Giochi Europei 2023, in corso di svolgimento a Polonia. Giornata scoppi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:26 Appuntamento a domani per i tuffi, grazie mille a tutti per averci seguito e una buona serata ai lettori di OA Sport! 20:25 Si chiude qui la terza giorn ...