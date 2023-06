LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Giovannini Eduard Timbretti Gugiu a caccia del bronzo dopo quattro tuffi

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42: BRAVISSIMIIIIIII! GLI AZZURRI NON SBAGLIANO E LOTTANO PER L’ARGENTO! Triplo e mezzo indietro raggruppato da 80 punti! Italia terza con 314.91 e vicinissima anche all’Ucraina. 15.40: Sbaglia anche la Germania. Solo 55 punti con il rovesciato. Grande occasione per gli azzurri. 15.38: ATTENZIONE! SBAGLIA L’UCRAINA! Un pessimo quadruplo e mezzo avanti per Boliukh/Sereda che ottengono appena 55 punti e sono secondi con 315.54. 15.35: Comincia ora la quinta e penultima serie. L’Italia difendepunti di vantaggio sulla Germania. 15.33: STREPITOSI! Un fantastico triplo e mezzo ritornato raggruppato degli azzurri. 78.72 per, che sono terzi con 234.72. Fantastici al momento. 15.31: Ucraina in testa con 260.04, ...

La direttadella finale femminile dal trampolino 3 metri deiai Giochi Europei di Cracovia 2023 : al via dodici atlete tra cui l'azzurra Chiara Pellacani , brava a superare le qualificazioni. In palio ......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 14:55 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA ) European Games:- 10m ...La direttadella finale maschile dal trampolino 3 metri deiai Giochi Europei di Cracovia 2023 : ci sono Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia , che si sono qualificati rispettivamente per 4° e 5° e ...

LIVE Tuffi, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Chiara Pellacani ci prova dai 3 metri OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla quarta giornata dei tuffi per i Giochi Europei 2023, in corso di svolgimento a Polonia. Giornata scoppi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:26 Appuntamento a domani per i tuffi, grazie mille a tutti per averci seguito e una buona serata ai lettori di OA Sport! 20:25 Si chiude qui la terza giorn ...