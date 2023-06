LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Chiara Pellacani seconda dopo quattro rotazioni

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.52 Chiude con un ottimo tuffo Velazquez, che ottiene 60.00. 19.51 Questa la top 5: Heimberg 258.70258.45 Nilsson Garip 256.60 Hentschel 243.45 Reid 237.05 19.50 Tuffo non perfetto per Reid che prova a salvare qualcosa nel finale, ottenendo 48.05 punti. 19.49 Grandissimo tuffo per, che guadagna diversi punti sulla svizzera ottenendo 67.50 punti. Heimberg rimane di un nulla avanti. 19.48 Ottimo tuffo per la svizzera che ha ottenuto 63.00 punti. Ora è il momento di. 19.47 ERRORE per Bent-Ashmeil! La britannica sbaglia totalmente la parte finale del tuffo ottenendo 40.50 punti. Ora tocca alla svizzera ...

La direttadella finale femminile dal trampolino 3 metri deiai Giochi Europei di Cracovia 2023 : al via dodici atlete tra cui l'azzurra Chiara Pellacani , brava a superare le qualificazioni. In palio ......La direttadella finale maschile dal trampolino 3 metri deiai Giochi Europei di Cracovia 2023 : ci sono Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia , che si sono qualificati rispettivamente per 4° e 5° e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.26 Queste le prime 5 posizioni dopo due rotazioni: Reid 133.50 Pellacani 130.50 Heimberg 127.50 Hentschell 126.45 Bent-Ashmeil 125.10 19.25 63 punti per l ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:26 Appuntamento a domani per i tuffi, grazie mille a tutti per averci seguito e una buona serata ai lettori di OA Sport! 20:25 Si chiude qui la terza giorn ...