LIVE Tiro a volo | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Martina Bartolomei in semifinale | Rossetti e Sdruccioli a caccia del pass

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 Iniziata anche l’ultima serie di qualificazione dello skeet maschile dove Gabrieleed Eliasono rispettivamente sedicesimo e diciottesimo con 97/100. L’ottavo posto (l’ultimo utile per la qualificazione) è però ad un solo piattello di distanza. 12.58 E’ iniziata anche la quinta e ultima serie di Simona Scocchetti che però anche in caso di 25/25 non potrebbe chiudere tra le prime 8 (e dunque conquistare la qualificazione in). 12.52 Ultima serie perfetta anche per la finlandese Marjut Elisabet Heinonen che un totale di 122/125 è attualmente seconda in attesa che Amber Jo Hill (già sicura delolimpico) inizi la propria serie. La britannica ha sino a qui commesso due errori nella seconda serie e potrebbe ...