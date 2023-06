LIVE Taekwondo | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | tocca a Natalia D’Angelo!

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:40 Azione importante di Cecilia Castro Burgos, che negli ultimi secondi rifila un severo 5-1 all’azzurra, si deciderà tutto al terzo round. 14:38 Nulla di fatto nel primo minuto del secondo round. 14:35 IL PRIMO ROUND E’ DIL’azzurra è stata brava ad amministrare il vantaggio costruito all’inizio (5-1). 14:32 Partenza aggressiva dell’azzurra, che si porta sul 4-0! 14:29 E’ IL MOMENTO DIL’azzurra sfiderà ai quarti di finale Cecilia Castro Burgos (-67kg). 14:26 Richard Andre K Ordemann rimette le cose in chiaro e vince il terzo round 12-3. 14:23 Huseyin Kartal pareggia i conti (9-8), si deciderà tutto al terzo round. 14:20 Zurab Kintsurashvili si qualifica alle semifinali, nulla da fare per Daniel Quesada ...

LIVE Taekwondo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: azzurri per continuare a sorprendere! OA Sport

11.50 Si è qualificata per i quarti di finale dei -67 kg femminili Natalia D'Angelo, che negli ottavi ha battuto per 2-0 la polacca Justyna Kowalkowska, mentr ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56 Finisce qui a questo punto il programma odierno, in seguito al forfait di Sinden per la finalissima dei -68 kg.