LIVE Taekwondo | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Natalia D’Angelo approda ai quarti di finale

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 Si è qualificata per ididei -67 kg femminili, che negli ottavi ha battuto per 2-0 la polacca Justyna Kowalkowska, mentre nei -62 kg femminili Cristina Gaspa ha ceduto per 1-2 alla ceca Petra Stolbova, infine è uscito di scena anche Antonio Gerrone nei -80 kg maschili, battuto per 0-2 dall’iberico Jon Andoni Cintado Arteche. Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alladella terza giornata di gare diai. La competizione continentale è ormai entrata nel vivo, l’Italia si sta mettendo in mostra in svariati sport, le medaglie fioccano e anche il ...

... soprattutto in- action, non essendo facilmente adattabile. L'euforia dirompente di Iniaki ... dalalla Capoeira. Sulla Nami di Emiy Rudd le uniche perplessità riguardano la parrucca ...... Franco Bragagna e Guido Alessandrini Interviste: Marco Tripisciano ore 20:00Gran Prix ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -......30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta) ore 23:45Gran Prix Roma - Semifinali e Finali (...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Taekwondo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: azzurri per continuare a sorprendere! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Si è qualificata per i quarti di finale dei -67 kg femminili Natalia D'Angelo, che negli ottavi ha battuto per 2-0 la polacca Justyna Kowalkowska, mentr ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56 Finisce qui a questo punto il programma odierno, in seguito al forfait di Sinden per la finalissima dei -68 kg. Grazie per averci seguito e appuntamento ...