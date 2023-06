LIVE – Spagna-Belgio 26-20 | finale Europei 2023 basket femminile | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 25 giugno 2023) Ilindi, sfida valida comedeglidi. Ci siamo, è finalmente giunto il momento di conoscere la squadra che si laureerà campionessa d’Europa. Grazie ai 27 punti realizzati da Alba Torrens, le iberiche hanno superato brillantemente l’Ungheria in semi, mentre ilha avuto la meglio nel “derby” con le vicine di casa della Francia, in un match comandato fin dalle prime battute. Insomma, spettacolo assicurato per questo ultimo atto. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 25 giugno sul parquet dell’Arena Stozice di Lubiana, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA ...