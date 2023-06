(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata diaiin corso di svolgimento in Polonia. Si parte oggi con le gare individuali didonne euomini, che come tutte le altre armi avranno valore solo per questa manifestazione visto che i titoli di Campione d’Europa sono stati assegnati un paio di settimane fa a Plovdiv. Discorso completamente diverso per le gare a squadre di settimana prossima, che avranno grande importanza anche per la qualificazione olimpica. L’Italia si presenta a ranghi ridottiprova individuale di, dopo che ...

Serata Powered by Eni Martedì 27 giugno 2023 OCEANPARK 10.00 Show cooking " scuola di ... (Dock in) 15.00 Partenza Regata Pro - Am V065 e IMOCA 16.00 - 17.30 Esibizione, sul Palco Centrale ...(Dock in) 15.00 Partenza Regata Pro - Am V065 e IMOCA 16.00 - 17.30 Esibizione, sul Palco ...19.30 Aperitivo con Influencer e Dj set Radio 105 - Palco Centrale Venerdì 30 giugno 2023 OCEAN...Senza dimenticare i Mondiali di, in programma a Milano, quelli di Ciclismo a Glasgow, per ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Scherma, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: subito il fioretto femminile, azzurri per stupire nella sciabola OA Sport

Comincia il programma della scherma ai Giochi Europei 2023 di Cracovia. Si parte con le gare individuali, che mettono comunque in palio delle medaglie dopo aver già assegnato la scorsa settimana il ti ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv e streaming degli Europei di scherma – I convocati dell’Italia per gli Europei di scherma – Le possibilità di medaglia dell’Italia agli Euro ...