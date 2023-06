LIVE Scherma | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Neri out al secondo turno della sciabola Ora gli altri azzurri

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:31 L’israeliana Kuritzky, giustiziera di Erica Cipressa, vola in semifinale piegando Petrova per 15-14. 15:27 La polacca Walczyk supera con lo score di 15-13 l’israeliana Druck raggiungendo la rumena Calugareane nelle semifinali del torneo di fioretto femminile. Raoul Bonah (GER) b. MATTEO15-6. Match senza storia condotto dall’inizio alla fine dallotore tedesco. Termina qui il percorso dell’azzurro.-Bonah 6-13-Bonah 6-11-Bonah 4-9-Bonah 3-6-Bonah 3-3-Bonah 2-1 15:16 L’ungherese Flora Pasztor avanza in semifinale grazie alla vittoria per 15-13 sulla polacca Lyczbinska. 15:12 Malina Calugareanu è la prima semifinalista nel torneo di ...

Senza dimenticare i Mondiali di, in programma a Milano, quelli di Ciclismo a Glasgow, per ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Serata Powered by Eni Martedì 27 giugno 2023 OCEANPARK 10.00 Show cooking " scuola di ... (Dock in) 15.00 Partenza Regata Pro - Am V065 e IMOCA 16.00 - 17.30 Esibizione, sul Palco Centrale ...(Dock in) 15.00 Partenza Regata Pro - Am V065 e IMOCA 16.00 - 17.30 Esibizione, sul Palco ...19.30 Aperitivo con Influencer e Dj set Radio 105 - Palco Centrale Venerdì 30 giugno 2023 OCEAN...

LIVE Scherma, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Italia rimaneggiata nel fioretto femminile, al completo gli sciabolatori OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di scherma ai Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento in Polonia. Si parte ...Da sabato 24 giugno a domenica 2 luglio il pubblico potrà cimentarsi con diverse discipline tra cui tennis, padel, calcio, scherma, hockey, golf, bocce, biliardo e subbuteo. Ingresso libero ...