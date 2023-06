LIVE Scherma | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | in corso i sedicesimi di fioretto femminile | tra poco Cipressa Dalle 13 00 la sciabola maschile

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:28 Siamo sul 10-10 sulla pedana verde quando manca un minuto alla conclusione della seconda parte dell’assalto, punteggi con distacchi minimi o nulli anche sulle altre piste. 12:25 Continuano sul filo del rasoio tutti e quattro gli assalti in. 12:23 Petrova conduce 6-5 alla prima pausa dopo i primi 3 minuti di assalto; mentre sulle altre pedane in vantaggio l’austriaca Wohlgemuth, la polacca Jeglinska e in parità la spagnola Breteau e la rumena Calugareanu. 12:18 Avvio equilibrato sulla pedana verde, dove si affrontano rispettivamente la testa di serie n.19 (Petrova) e n.11 (Garyfellow) dopo i gironi eliminatori. 12:16 Partiti i secondi incontri disulle quattro pedane! 12:13 Aspettano il via sulla pedana verde per il loro assalto Petrova (Ucraina) e ...

LIVE Scherma, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Italia rimaneggiata nel fioretto femminile, al completo gli sciabolatori OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di scherma ai Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento in Polonia. Si parte con le gare individuali, che mettono comunque in palio delle medaglie dopo aver già assegnato la scorsa settimana il ti ...