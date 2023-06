LIVE Scherma | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Cipressa si ferma agli ottavi Ora gli sciabolatori

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANeri-Aslan 8-6 Neri-Aslan 5-6 14:27 In pedana Matteo Neri. L’azzurro sfida il turco Tolga Aslan nel primo turno del tabellone di sciabola maschile. Gili Kuritzky (ISR) b. ERICA15-8. Finisce qui. Dopo l’illusorio 1-0 c’è stato l’assolo dell’israeliana. Ricordiamo cheera l’unica italiana iscritta al torneo di fioretto.-Kuritzky 8-14. Quasi fatta per l’israeliana, che ad un assalto dal termine si trova già ad una stoccata dai quarti di finale.-Kuritzky 7-12. Israeliana che scappa via nuovamente grazie ad una stoccata in allungo vincente ed al cartellino rosso comminato alla veneta.-Kuritzky 6-9. Bella stoccata in anticipo per l’azzurra, che accorcia a ...

LIVE Scherma, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Italia rimaneggiata nel fioretto femminile, al completo gli sciabolatori OA Sport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di scherma ai Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento in Polonia. Si parte ...Da sabato 24 giugno a domenica 2 luglio il pubblico potrà cimentarsi con diverse discipline tra cui tennis, padel, calcio, scherma, hockey, golf, bocce, biliardo e subbuteo. Ingresso libero ...