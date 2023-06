LIVE Padel | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Orsi Marchetti sotto 4-1 nel secondo set dopo la vittoria del primo parziale

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 CONTROBREAK ITALIAA! Grandissima uscita di parete dinell’ultimo punto del settimo game. 15-40 Termina lungo il rovescio di. 0-40costruisce il punto,chiude con uno smash! Tre palle del controbreak per l’Italia! 0-30 Rovescio lungolinea straordinario di. Forza ragazze, ora è importante! 0-15 Barrera sbaglia la bandeja. 4-2 L’Italia resta in vita nelset. Ora serve il controbreak però. AD-40fa un passo avanti a rete e trova il punto. 40-40 Uscita di parete perfetta di Barrera sulla diagonale di. 40-30 Errore diin uscita dal servizio. 40-15 Altro punto per l’Italia. 30-15 Finisce in ...