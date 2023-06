LIVE Padel | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Orsi e Marchetti avanti 4-3 con break nel terzo set nella finale per l’oro!

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 x3 di Barrera. Due palleper la Spagna. 15-30 Smash parallelo vincente di Caparros. 15-15 Errore di. 15-0 Finisce lungo il blocco a rete di rovescio di Barrera. 4-3 Game Spagna. Le iberiche non mollano. AD-40 Si ferma sul nastro il dritto di. 40-40 Va larga la volée di dritto di Barrera. AD-40non arriva su una volée in diagonale di Caparros. 40-40 Se ne va il lob di Caparros dopo uno scambio lunghissimo. AD-40accelera con il dritto in avanzamento ma la palla non supera la rete. 40-40 Finisce ancora in rete il colpo di Barrera. Parità. 40-30 Bruttissimo errore con la volée di rovescio per Barrera. 40-15 Smash diagonale vincente di Caparros. 30-15non controlla il ...